تطورات جديدة في قضية (10) شبان تم ضبطهم بالمظاهرات الاخيرة بالخرطوم

شطب قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم الاتهام في مواجهة (10) شباب يواجهون الاتهامات بالشغب والاخلال بالسلامة العام والازعاج العام بعد ضبطهم في المظاهرات بالخرطوم, واستمعت المحكمة الي الشاكي والمتحري وبعد ذلك شبطت المحكمة البلاغ لعدم توفر بينة في مواجهتهم , ومثل امام المحكمة هيئة الدفاع التي تضم (5) محامين بجانب مثول المتحري مساعد شرطة بقسم الخرطوم شمال ومثول الشاكي .

وحسب المعلومات الاولية بان الشرطة دونت بلاغات في مواجهة المتهمين بالشغب والاخلال بالسلامة العامة والازعاج العام بعد ضبطهم في تظاهرات بالخرطوم .

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