مهن جديدة مراكز متخصصة لصيانة ماكينات الحلاقة والاستشوار

دعا خبراء اقتصاديون لإبقاء الدعم على السلع الأساسية حتى نهاية العام الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأهمية استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم إلى جانب الاهتمام بالتنوع الاقتصادي خاصة في المجال الخدمي.

وأكد الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين الخبيرالاقتصادي د. محمد الناير أن قضية رفع الدعم أثرت على الاقتصاد السوداني منذ انفصال السودان مشيراً لأهمية التزم الدولة بدعم السلع الأساسية.

وقال لـ (السوداني) إن على الدولة أن تستمر في دعم السلع وأنها وضعت موازنة العام 2019 على هذا الأساس. وأضاف قناعتنا نحن كخبراء أن الدولة ليس لها خيار غير الابقاء على الدعم حتى نهاية العام الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واعتبر الناير التفاكر في رفع الدعم إجراء خاطئ ولا يحل المشكلة وحل المشكلة في استهداف استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وهذه هي المشكلة الحقيقية.

ودعا الخبير الاقتصادي د. عزالدين إبراهيم للتنوع في الاقتصاد خاصة في مجال الخدمات والزراعة والصناعات التحويلية وغيرها, مشيراً لإهمال الجانب الخدمي في الاقتصاد المحلي رغم إسهامه في نمو الاقتصاد، محذراً من رفع الدعم في الوقت الحالي, وقال إن رفع الدعم يحتاج لانخفاض في الأسعار وارتفاع مستوى دخل الفرد ليحتمل الناس رفع الدعم , داعياً إلى اللجوء لوسائل وبدائل أخرى. وأضاف : هذا الوقت ليس مناسباً لرفع الدعم خاصة في هذا التوقيت، لافتاً لتزايد سعر الصرف والتدهور المريع في الجنيه السوداني إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة خاصة وسط الخريجين إلى جانب ندرة المحروقات والسيولة والتي أفرزت مشكلات عدة في الاقتصاد بسبب عدم تناسب الصادرات مع حجم الاقتصاد، مؤكداً وجود تحسن في الاقتصاد السوداني بنسبة 5,1% في العام الحالي وهذا أعلى نمو مقارنة مع السنوات الماضية إلى جانب أنه أعلى متوسط معدل نمو حدث في الدول الإفريقية باستثناء دولتي إثيوبيا ورواندا، إلى جانب انخفاض مؤشر التضخم الذي انخفض من 70% إلى 43% في شهر يناير الماضي وهذا الرقم شمل 18 ولاية.

اخر لحظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين