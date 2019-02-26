الخارجية: تفهم ودعم من المجتمع الدولي للتطورات الأخيرة بالبلاد

أكدت وزارة الخارجية أنها وجدت قدراً كبيراً من التفهم للتطورات الأخيرة ودعماً من الأشقاء والأصدقاء والأطراف الدولية المهمة للاستقرار في السودان والتداول السلمي فيه.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي لوزارة الخارجية في تصريح بحسب (smc) إن الدبلوماسية السودانية تضطلع بدور بارز في كل التحولات التي تشهدها البلاد، مشيراً إلي إنها في تواصل مستمر مع المجتمع الدولي بغرض شرح الخطوات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من احتجاجات، قائلاً: إن الدبلوماسية ستكون خير عون لقيادة هذه المرحلة المهمة في تطورها السياسي.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه في خطابه مساء الجمعة بتعزيز الارتباط الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي والإقليمي والقاري ليكون شريكاً مساهماً بإيجابية في عملية التحول الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)