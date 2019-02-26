الحكم الاتحادي: لا محاصصة في تشكيل حكومات الولايات

أعلنت وزارة الحكم الاتحادي بأن تكوين حكومة الولايات سيكون من (5) وزارات فقط، مشيرة إلى توجه الولاة الجدد لتسلم مهامهم من الولاة السابقين.

وقال صديق جمعة وكيل الوزارة في تصريح بحسب (smc) إن أول قرارات الولاة الجدد هو تكليف مدراء الوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات بتصريف أعمال الوزارات والمحليات، مبيناً أن استمرار التكليف لم يحدد بمدة زمنية، مؤكداً إن استمرارهم متروكاً للوالي وحسب تقديرات والترتيبات الخاصة بهم.

وأوضح جمعة إن الولاة تلقو توجيهات من رئيس الجمهورية ووزير ديوان الحكم الاتحادي بتشكيل حكوماتهم من كفاءات، مبيناً أنه لن تكون هنالك محاصصة في التشكيل الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)