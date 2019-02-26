أيلا للجزيرة لإكمال إجراءات التسليم والتسلم

قال والي ولاية الجزيرة المكلف الفريق أول ركن علي محمد سالم، يوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا والي الجزيرة السابق، سيقوم بزيارة للولاية الأسبوع المقبل لإكمال إجراءات عملية التسليم والتسلم.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه محمد سالم، وبحث اللقاء الخطة الموضوعة لولاية الجزيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكد والي الجزيره المكلف بحسب الشروق – استعداده للمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية، وذلك بالنظر لموقع الولاية المتميز وللموارد الاقتصادية التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي والي الجزيرة السابق، أشاد بحسن تعاون مواطني الولاية خلال الفترة الماضية في مساندة قيادة الولاية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)