خبير اقتصادي: نسبة خفض الدولار الجمركي “قليلة”

قال الخبير الاقتصادي المعروف د. محمد الناير، إن نسبة خفض الدولار الجمركي بنسبة 20 بالمئة قليلة، عطفاً على الزيادة التي حدثت في سعر الدولار الجمركي في مطلع العام 2018 بنسبة زيادة بلغت 200 بالمئة.

وكان اتحاد أصحاب العمل أعلن عن اتفاق بتخفيض الدولار الجمركي من خلال اجتماعه برئيس مجلس الورزاء د. محمد طاهر أيلا، وقضى الاتفاق بتخفيض الدولار الحمركي من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً بنسبة 20 بالمئة.

واعتبر الناير أن خفض الدولار الجمركي بنسبة 20 بالمئة أي من 18 إلى 15 جنيهاً خطوة جيدة.

وأضاف الناير بحسب ما نلقته وكالة الأنباء السودانية، أن التخفيض جاء بنسبة قليلة قياساً مع الزيادة التي حدثت بالدولار مطلع 2018 من 6,90 جنيه إلى 18 جنيهاً بنسبة زيادة قاربت الـ200 بالمئة، وكنا نتوقع تخفيضاً أكبر على الأقل نسبة 40 بالمئة حتى يكون لها أثر أكبر.

وقال إننا إذا اعتبرنا التخفيض خطوة جيدة فلا بد أن يصل الأثر للمستهلك النهائي بأن ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات، وأشار إلى أن ذلك دور القطاع الخاص ومدى التزامه به طالما أن الدولة أوفت بالتزامها وخفضت الدولار الجمركي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)