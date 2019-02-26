فضيحة مدوية في معرض مسقط الدولي للكتاب تثير جدلاً واسعاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تسبب كتاب تابع لدار نشر مصرية بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 المقام حاليا بسلطنة عمان، بجدل واسع على مواقع التواصل لتلاعبه بخريطة السلطنة ووضع اسم البحرين عليها بالاضافة إلى حذف قطر من الخليج.

وبحسب الصور التي تداولها ناشطون عمانيون، فإن الكتاب الذي يحمل اسم “الإمارات” ويتبع دار الشروق المصرية للنشر، قام فيه الكاتب المصري بتغيير اسم خريطة سلطنة عمان إلى البحرين وحذف اسم قطر بشكل نهائي.وهو ما اعتبره ناشطون خطأ فادح وطالبوا السلطات بمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة بمراجعة دار الشروق – جناح مصر- كتاب الامارات.واحتلت مصر المركز الأول في قائمة الدول المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2019 من خلال مشاركة 154 من أهم دور النشر والمكتبات المصرية تليها لبنان 81 مشاركة ،ثم سائر البلدان ومن بينها الكويت والسعودية والمملكة المتحدة والجزائر وتونس وتركيا وإيران والمغرب والبحرين وكندا والصين ،وألمانيا وإيطاليا واليابان والسويد وبلغاريا وباكستان.

وكان ناشطون عمانيون قد عبروا عن غضبهم واستيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، من خريطة “مشوهة” نشرتها دولة الإمارات في متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي.وبحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها قامت بضم محافظة مسندم العمانية إلى حدودها، حيث اكد الناشطون أن “تغيير الخرائط لا يعني أن باستطاعتكم سلب الأرض وتغيير الجغرافيا بمزاجكم”. وطن سرب

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