الرئيس التركي أردوغان يهاجم السيسي مجددا ويصفه بـ”الانقلابي”

شهاب محمد - الخرطوم - أردوغان الخليج 365: هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية منذ انعقاد القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ المصرية.

وقال أردوغان: “عقد بـمصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومن دعاهم السيسي الانقلابي من أعضاء الجامعة العربية”.

وأضاف أردوغان “هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد تلبية دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصا منذ توليه السلطة؟”وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صعد الأزمة مع مصر، وهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات “غير مسبوقة”.

وقال أردوغان، في حوار متلفز، مساء السبت الماضي، إن “السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي”، مضيفا “هذا لا يمكن قبوله”. سبوتنيك

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