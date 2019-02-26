الخارجية الإيرانية توجه دعوة عاجلة للهند وباكستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت الخارجية الإيرانية الهند وباكستان بضبط النفس والسعي لخفض التوتر واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو البلدين، الهند وباكستان، لضبط النفس وبذل المزيد من الجهود للحد من التوترات واعتماد الحل السلمي لتسوية الخلافات والمشاكل بينهما عبر الحوار.

وردا على الأنباء الأخيرة الواردة عن حدوث التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان، قال قاسمي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن “إيران، باعتبارها أحد ضحايا الإرهاب، ترى بأن السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب والتطرف هو التعاون الشامل ودون تمييز من قبل جميع دول العالم”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.

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