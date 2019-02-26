إتحاد الكرة يحسم الجدل : الغربال لاعباً للمريخ حتى أكتوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حسم الاتحاد السوداني لكرة القدم الجدل رسمياً على عقد اللاعب محمد عبر الرحمن مع المريخ بعد أن تداولت وسائل الإعلام أن عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، أي في شهر مايو المقبل، بالرغم أن عقد الغربال مع المريخ ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت لجنة أوضاع اللاعبين غير الهواة بالاتحاد وفي الاجتماع الذي عقدته حسب صحيفة قوون أمس، أن عقود اللاعبين المحترفين تنتهي بنهاية الفترة السابقة وليس بنهاية الموسم الحالي المحدد له شهر مايو المقبل وبالتالي فإن عقد محمد عبد الرحمن ساري مع المريخ حتى أكتوبر المقبل.