النائب العام السوداني يصدر قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وجميع الولايات

أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، الثلاثاء، قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان.

وحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، فإن القرار حدد اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ (دون تفاصيل).

وأصدر الرئيس عمر البشير، الإثنين، 4 أوامر طوارئ تضمنت ”إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص“.

كما شملت الأوامر ”حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات“.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز