ولاية النيل الأزرق تتأهب لاستقبال يحيى محمد خير

أصدر الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأزرق، نصر نقد نصر، يوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة لاستقبال والي الولاية، الفريق أول ركن يحيى محمد خير، الذي تم تكليفه بمرسوم جمهوري، وأسند القرار رئاسة اللجنة للأمين العام للحكومة.

وسمى القرار المدير التنفيذي لمحلية الدمازين رئيساً مناوباً، ومنصور التوم مقرراً، وعضوية المدراء العامين للوزارات وممثلي الفرقة الرابعة مشاة والشرطة الموحدة ورئيس وحدة جهاز الأمن بمحلية الدمازين، والمك الفاتح يوسف حسن عدلان، ومقرر مجلس الأحزاب السياسية ود. الجيلي علي العبيد، ومنسقي الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية، ورؤساء اتحادات أصحاب العمل والمصارف والوطني للشباب والمرأة والطلاب

وأصحاب الخضروات والفاكهة ورابطة المرأة العاملة.

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