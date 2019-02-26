تيار الوفاء والكرامة يرفض اعلان حالة الطورائ

اعلن تيار الوفاء والكرامة الشبابي رفضه لاعلان حالة الطواري وعدم ذلك اعدام الحياة السياسية اذ لاينفع معها وفاق ولايجدي معها اتفاق وثمن الناطق باسم التيار الدكتور امير حسين دور القوات المسلحة في حفظ امن البلاد ونحذر من تجاوز وظيفتها بما يعطل المسار السياسي ويعرض حيادية القوات المسلحة للتآكل والضياع (مرفق نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تيار الوفاء. والكرامة

بيان للناس

قال تعالي(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)

جماهير شعبنا الاوفياء

نخاطبكم اليوم والسودان تتجاذبه الايادي وتتناوشه السهام و من بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الساحة وما نتج من مواجهات. خلفت حسرات علي ارواح عزيزة ازهقت ودماء غزيرة سالت في طريق البحث نحو واقع افضل وفتح افق لمعالجة قضايا البلاد

الاخوة الكرام

لقد كان تيار الوفاء والكرامة متقدما في الفكر والرؤي يوم ان ابصر باكرا ان هذا الطريق الذي تسير فيه الحكومة لايقود الي الاصلاح ولايؤدي الي خروج البلاد من ازمتها

واننا في تيار الوفاء والكرامة منذ ان طرحنا رؤيتنا للحل قبل وقوع الكارثة كنا نرجوا ان تستجيب الحكومة بإعتبار انها الحل الامثل والاسلم والاحوط تفاديا للمواجهات الدامية

الاخوة الكرام

لقد تابعتم الخطاب الذي قدمه رئيس الجمهورية كوصفة لعلاج ازمات الواقع وعليه نري في تيار الوفاء والكرامة الاتي

1/

ان خطاب الرئيس قبل الخوض في التفاصيل يمثل لحظة صحوة مطلوبة دعونا لها وهي مقدمة ضرورية كإعتراف بالمشكلة في سبيل حلها

2/نري ان قضية الاقتصاد ومعاش الناس ذكرت في هامش الخطاب كالراتب من الخطابات وبما انها القضية المركزية عند غالب الشعب فإننا نرجوا ان تكون محط انظار المعالجات ومصبها ونتاجها

3/نبارك الخطوة التي اقر فيها الرئيس فصل حزب الموتمر الوطني عن الدولة حتي تنصب موازين العدالة دون ميل او تطفيف وحتي يجد الموتمر الوطني كحزب حقه في التنافس دون محابات او معاداة من احد

4/نؤمن علي حل الحكومات الاتحادية والولائية وتكوين حكومة كفاءت وقدرات

5/نرفض وبشدة اعلان حالة الطواري والتي تعدم الحياة السياسية اذ لاينفع معها وفاق ولايجدي معها اتفاق

6/نثمن دور القوات المسلحة في حفظ امن البلاد ونحذر من تجاوز وظيفتها بما يعطل المسار السياسي ويعرض حيادية القوات المسلحة للتآكل والضياع

7/نبارك كل مسعي في اتجاه وقف الحرب واحلال السلام وندعم وقف القتال ونزيف الدماء ونرجوا ان يجنح كل اهل السودان الي السلم مع كل جانح له

8/ندعم خطوة الانتقال بالبلاد الي المسار الديموقراطي ونؤكد علي موقفنا القاطع من اعلان الرئيس صراحة وليس تلميحا جهرا وليس سرا عدم ترشحه في الانتخابات القادمة

9/نذكر الرئيس ان المشروعات السابقة في التسويات السياسية والمفاوضات مع الحركات المسلحة افقدت خطابه المصداقية وخطواته الجدية وهذه مع كل الاعتبارات لن تكون غير الفرصة الاخيرة فيجب استثمارها فيما يؤكد الصدقية والجدية ويعزز الثقة.

جماهير شعبنا

خاتمة القول اننا في تيار الوفاء والكرامة نقوم نزيرا للرأي العام ليكون واعيا وحاضرا حفيظا علي وطنه من الانزلاق في اتون الصراع العدمي الذي يقوم نتاجا للمواقف الايدولوجية المغلقة التي لايري خيرها ولا يؤمن شرها وسوف نظل وفيين للاصلاح الواعي المترفق المتصاعد نحو الصلاح الشامل للبلاد والعباد

والله المستعان

وعليه التكلان

تيار الوفاء والكرامة

الاثنين 25/فبراير العام 2019م

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