ورد الان : الرئيس البشير يصدر مراسيم جديدة متعلقة بالجيش خاصة بترقية وإحالة للتقاعد وإعادة ضباط...

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الاعلى للقوات المسلحة، عددا من المراسيم والقرارت الجمهورية المتعلقة بالجيش السوداني الخاصة بترقية واحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد اضافة الى أعادة ضباط الى السلك العسكري في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

ونص القرار، على تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للــدولة بوزارة الدفاع، وترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان الى رتبة الفريق أول .

واجرى البشير تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، قضت بتعيين الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيساً للأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، لفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيساً لأركان القوى الجوية.

ونص القرار على تعيين لفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما اصدر البشير قرارا بترفيع ٥ ضباط الى رتبة الفريق وهم “اللواء مهندس مستشار عيسي إدريس بابكر ، اللواء الركن منور عثمان نقد ، اللواء الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد ابراهيم حسن محمد، اللواء محاسب د. عصام خالد بشير .

كما قضى القرار باعــــادة اثنين من الضباط الى الخـــدمة وتـــرفيعهم الى رتبة الفـــريق وإحالتهم للتقاعد وهم، اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان .

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