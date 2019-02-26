نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس بوركينا فاسو

التقى نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر على هامش مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالعاصمة النيجرية المنعقد حاليا بنيامي، رئيس بوركينا فاسو روك مارك كرسيتيان كابوري. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة حيث قدم نائب رئيس الجمهورية شرحا مفصلا للأوضاع السياسية بعد إعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.

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