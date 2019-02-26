رئيس الوزراء يلتقي والي الجزيرة المكلف

التقى رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا صباح اليوم الفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة المكلف، حيث بحث اللقاء الخطة الموضوعة لولاية الجزيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية. وأوضح والي الجزيرة المكلف في تصريحات صحفية أن من المتوقع أن يزور رئيس مجلس الوزراء ولاية الجزيرة خلال الأسبوع المقبل لإكمال إجراءات عملية التسليم والتسلم، مؤكداً استعداده للمضي قدما في تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية وذلك بالنظر لموقع الولاية المتميز وللموارد الاقتصادية التي تتمتع بها، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي والي الجزيرة السابق أشاد بحسن تعاون مواطني الولاية خلال الفترة الماضية في مساندة قيادة الولاية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

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