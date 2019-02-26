النجم الساحلي يفقد خدمات الجمل والمسكاني أمام المريخ

سيفقد النجم الساحلي التونسي في مباراته امام المريخ غداً الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس زائد جهود الثنائي عمار الجمل وايهاب المساكني بسبب الايقاف.
وكان النجم الساحلي الإثنين، أول حصة تدريبية استعدادا للمباراة المهمة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل، بنادي المريخ لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد.
وكان النجم خاض مساء الأحد، مباراة ضد رينجرز النيجيري، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ورغم ذلك، حرص المدير الفني للنجم، روجيه لومير، على إجراء حصة تدريبية مساء اليوم، في أجواء متميزة على وقع انتصار أمس على رينجرز.
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