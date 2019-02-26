بالصور مواطنو حوش بانقا ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ العشرات من المواطنين بولاية الجزيرة ، وقفة إحتجاجية بحوش بنقا تنديدا بقتل وقمع المتظاهرين، وذلك إستجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير بالوقوف في وقفات إحتجاجية وإضرابات عامة اليوم الثلاثاء. ورفع المواطنين شعرات تنادي باسقاط النظام ابرزها شعار الثورة الشهيرة " تسقط بس" و "حرية وسلام وعدالة" و "سلمية"

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