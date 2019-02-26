تااااتي القليب مشي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*مبادرة الحبيب معاوية الجاك جات في وقتها

*استغل الحبيب النشوة التي نعيشها

*والنفرة التي جمعتنا لاجل الزعيم في مبادرات ونفرات بانت معالمها علي عالم الزعيم

*دعوة الحبيب معاوية كان لكل الامة بصفة عامه

*واختص المجلس كي يخطو نحو الآخرين

*في مبادرة نسعد بها ونعتبرها اكتملت بمجرد اول خطوة لاول قلب تجاه بقية القلوب

*نسعد بها مرددين

*تاااااتي القليب مشي

*انها دعوة تحرك الساكن من القلوب

*وتنفض الغبار عن محبة واحترام بداخل كل القلوب

*الحبيب جدا جعفر سليمان اثني علي المبادرة لكنه تخوف

*مكامن خوف الحبيب جعفر سببها ان قلبو الجميل لسه ما اتحرك

*فكفك القليب يا ابو الجعافر خليهو يتاتي في مطار ابوظبي ونحن ندخلها للعب النهائي بمدينة العين

*تجي ولا نجي في مطار ابو ظبي يا ابا الجعافر؟؟؟؟

*ماتخاف يا اخوي

*فقلوب اهل المريخ ليس من بينها قلب اسود ولا ازرق

*لذا الخبر هو اختلاف تلك القلوب

*وليس الخبر مودة تلك القلوب المتبادلة فيما بينها

*شكرا ابو الجاك

*وشكرا ابو الجعافر

*فما خوفك من فشل المبادرة الا خوفا علي مجتمع المريخ

*ايها الناس

*غدا نكون كما نود

*نعود من سوسة بعافية ظاهرة لامدسوسة

*نسأل الله التوفيق والعودة بنتيجة تعلن تأهلنا من تونس

*ليكون الاياب بامدرمان احتفالا بالصعود

*وياحبذا لو تأهلت قلوبنا جميعا لنحتفل جميعنا بالتأهل ونحن نسعد بخطاوي قلوبنا تجاه بعضها وسط دندنة الاهل

*تاااااتي القليب مشي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*تعرف يا والينا

*الحل يرجع الدولار عمله

موش بضاعة تتباع لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لو الضمير مات سيدو شن حياتو

والي لقاء

سلك

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