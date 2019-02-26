الهلال: طلبنا بتأجيل مباراة حي العرب لن يُرفض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يعتقد المدير التنفيذي لنادي الهلال عز الدين الحاج أن طلبهم بتأجيل مباراتهم أمام حي العرب بورتسودان لن يجد الرفض من قبل لجنة المسابقات، لجهة أن مطلبهم عادلاً.
وقال عز الدين الحاج في تصريح لـ”باج نيوز” إن الهلال سيصل الخرطوم قبل”48″ ساعة من مباراتهم أمام حي العرب، مؤكدًا أنهم يتوقعون تأجيل المباراة لأن القانون يقف إلى جانبهم.
وكشف عز الدين الحاج عن بعثة زيسكو الزامبي ستصل الخميس، وأن وفد مقدمة الفريق وصل إلى الخرطوم وتم ترتيب الإقامة في فندق هوليدي فيلا.
يذكر أنّ الهلال سيواجه زيسكو الزامبي في الثالث من مارس القادم ضمن المرحلة الرابعة من بطولة الكنفدرالية.
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