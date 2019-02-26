تراجع الدولار واختفاء تجار العملة بالسوق العربي وسط الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - رجل يحصي دولارات بمكتب للصرافة في القاهرة - أرشيف رويترز الخليج 365 : تراجعت اسعار النقد الاجنبي بالسوق الموازي بواقع (4 إلى 5) جنيهات للدولار، وأبدى متعاملون بالسوق تخوفات من المزيد من التراجع في غضون الأيام المقبلة، وأرجعوا ذلك لقانون الطوارئ الذي أعلنته الحكومة مؤخراً، ورصدت جولة (مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني) بمناطق السوق العربي وسط والكلاكلة اللفة جنوب الخرطوم، اختفاء التجار وهدوء يسيطر على السوق بصورة ملحوظة، مقارنة بالفترة التي سبقت إعلان القانون، وأكدت آلية صناع السوق أن القرارات الأخيرة، وإعلان حالة الطواريء ستعمل على انحسار السوق الموازي والحد من المضاربة في الدولار، وقال رئيس الآلية فيصل عباس محمد فضل لـــ(اس ام سي) إن الآلية تعمل على مراقبة المؤشرات الاقتصادية، لضمان الاستقرار فى سعر الصرف.

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