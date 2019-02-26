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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ملخصاً لمباراة الهلال السوداني ضد زيسكو الزانمبي إلى مقطع كوميدي ضاحك وذلك بتركيب وجوه بعض اللاعبين من فريق الهلال والمدرب نبيل الكوكي ورئيس مجلس الإدارة اشرف الكاردينال – حيث قاموا بتركيب وجوههم على أبطال فيلم مصري بطولة ماجد الكدواني.
الوجوه التي ظهرت على المقطع كانت للاعب ادريسا امبومبو والمدرب الكوكي واللاعب نصر الدين الشغيل الذي أحرز الهدف الهلالي حيث كانت الشخصيات المصرية تتحاور في سيناريو الفيلم وعليها وجوه لاعبي الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور لاعبي الهلال على فيلم مصري يقدم ملخصاً لتعادله المثير مع زيسكو الزامبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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