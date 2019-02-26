الاتحاد العربي يطبق تقنية الفيديو في مباراة المريخ والنجم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباراة الغد بين المريخ والنجم الساحلي بسوسة الساحلية والتي يديرها الحكم شكر الله وذلك بملعبه سوسة وكان المريخ قد وصل الى جوهرة الساحل منذ السبت وسبقه الجهاز الفني بقيادة الزلفاني واللاعب بكري المدينة.

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