مفاجأة مدوية.. انقلاب على (تعبان دينق) في جوبا

المثنى عبدالقادر

شنت قيادات عشيرة (دينكا افدانق) بولاية أعالي النيل هجوماً كبيراً على حكومة دولة جنوب السودان بسبب ما سمتها تحرشات قيادات (دينكا بور) بالحكومة للاستيلاء على اراضيهم التى من ضمنها منطقة (فلج) النفطية، وقال قيادي رفيع المستوى فضل حجب اسمه لـ (الإنتباهة) امس ان تصريحات رئيس الاركان الجنرال قبريال جوك رياك الذي ينحدر من (دينكا بور) تشير الى انه يسعى للاستيلاء على اراضيهم في ولاية أعالي النيل التى تضم 60% من بترول دولة جنوب السودان المتمثلة في منطقة (فلج) النفطية، واضاف القيادي انهم ينتظرون رداً من الرئيس سلفا كير ميارديت بشأن تصريحات الجنرال قبريال وتهديده لعشيرة (دينكا افدانق)، مطالباً في نفس الوقت بعدم تهميشهم خاصة أن العشيرة لا يوجد لها اى تمثيل في الحكومة، كما وجه القيادي العسكري رسالة الى (الجنرال قبريال) بأن قبيلة (دينكا بور) تتمثل في دكتور جون قرنق، وان الراحل كان ملكاً للجميع ولم يقم باى تصرف مما يقومون به حالياً، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان أمس:

معلومات جديدة

أكدت معلومات تحصلت عليها (الانتباهة) ان القوات اليوغندية التى دخلت في الاشتباكات الجارية بولاية وسط الاستوائية بين الجيش الحكومي وجبهة الخلاص الوطني التى يقودها الجنرال توماس سيريلو دخلت الى جنوب السودان تحت ستار مرافقة المهندسين اليوغنديين الذين يعملون في طريق (ياي ــ كايا)، وان ذلك استمر رغم انتهاء الطريق واقامة قاعدة عسكرية على الطريق، واكدت المعلومات ايضا ان الجندي اليوغندي يتقاضى مبلغ (4000) دولار شهرياً مقابل القتال في جنوب السودان ضد جبهة سيريلو، بينما يتقاضى في بلاده مبلغ (200) دولار شهرياً، وفي السياق نفسه أكد الجنرال توماس سيريلو ان الشائعات التى تصدر بشأنه من حكومة جنوب السودان التى كان آخرها ايقافه بدولة انقولا لانه يمتلك جواز سفر من ليبيريا ليست صحيحة، وان حكومة جوبا تسعى من خلال ذلك لرفع الروح المعنوية لجنودها المهزومين في مناطق ياي وولاية غرب الاستوائية، وقال توماس لـ (الانتباهة) من مقر اقامته بدولة افريقية ان قواتهم تمكنت من تكبيد قوات الحكومة هزائم متلاحقة في العتاد والارواح.

وفي سياق منفصل اندلعت فوضى مسلحة على حدود دولتي الجنوب ويوغندا طوال اليومين الماضيين بحسب مصادر يوغندية رفيعة بعد انهيار محادثات الدولتين الحدودية بشأن تبعية منطقة (لامو)، وبحسب المعلومات فإن تنويراً جرى للجيش والامن في المنطقة، مطالباً بنشر المزيد من القوات اليوغندية للسيطرة على الاضطرابات الجارية.

فصل نائب الرئيس

بشكل مفاجئ اعلن الجنرال قاتهوث قاتكوث هوثنيانق في مؤتمر صحفي بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان صباح امس فصل نائب الرئيس (تعبان دينق قاي) من منصبه بالحزب بمجموعة (SPLM-IO) وان (تعبان) اصبح خارج المنظومة الحزبية، ونصب الجنرال قاتهوث نفسه رئيساً للمجموعة، مؤكداً استمراره في التحالف مع حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت، وسرد الجنرال في المؤتمر الصحفي المطول بياناً بشأن خروقات نائب الرئيس تعبان دينق بشأن انحرافه عن مسار اتفاق السلام 2015م. الجدير بالذكر ان الجنرال قاتهوث ابان رحلته العلاجية في العاصمة نيروبي اطلق منسوبو تعبان دينق شائعات عن انضمامه الى حركة توماس سيريلو لكن الجنرال اتصل بـ (الانتباهة) من مقر اقامته في كينيا ونفى تلك المزاعم، مؤكداً عودته الى جوبا، يضاف ان المؤتمر الصحفي عقد في العاصمة جوبا امس.

أداء القسم

ادى تيك تيك ميارديت اليمين الدستورية لمنصب نائب رئيس بلدية جوبا عاصمة دولة جنوب السودان امام حاكم جوبيك الجنرال اغستطينو جاد الله واني، وتولى على الفور مكتبه في مبنى البلدية، ويشار الى ان (تيك تيك ميارديت) هو ابن عم الرئيس سلفا كير ميارديت، كما انه جرى تعيينه بعد اسبوع من تعيين شخص آخر اقيل لصالح ابن عم الرئيس.

تماسك حركة كوستيلو

أكدت الحركة الوطنية لجنوب السودان المنضوية تحت تحالف (سوا) احد أبرز الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بجنوب السودان، أكدت تماسك الحركة الوطنية والجيش الوطني، نافية حدوث انشقاق في صفوفها أو انضمام قياداتها الى الحركة الشعبية (الحزب الحاكم)، واعتبر الناطق الرسمي ستيفن لوال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقرة إقامته في الخرطوم الأمر مجرد (فبركات) يروج لها من وصفهم بـ (أصحاب الأجندة العسكرية) لضرب الاستقرار بعد التوقيع على اتفاقية السلام، وأشار ستيفن لوال الى شخصين يدعيان بأنهما يتبعان للحركة الوطنية تم فصلهما أحدهم غادر التنظيم قبل بداية المشاورات الأولى من المفاوضات وذهب إلى جوبا، والآخر تم فصله لأسباب تتعلق بإلحاق أضرار بالتنظيم في أكتوبر الماضي، وأكد أن عضوية الحركة تحت قيادة د. كاستيلو لا تشمل العضوين (ملونق مجوك) و(طيك ملونق)، وأعلن عن اتخاذ قرارات من القيادة العليا متعلقة بفصل المدعو مجوك، وأوضح أن انضمام الاثنين للحركة الشعبية يعتبر شأناً يخصهم ويمثلهم فقط ولا يعني الحركة الوطنية في شيء.

سلفا كير مع مساعد ملونق

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بالامين العام السابق لجبهة جنوب السودان المتحدة لويس اني مدوت الذي اعلن قبوله خيار السلام والعمل من اجل تنفيذ اتفاقية السلام تحت قيادة الرئيس سلفا كير ميارديت، وكان يرافقه في الاجتماع شارلس كوال كبير اعيان مجتمع تونج وكورنيلو موين ضور اريك ممثل دائرة تونج في البرلمان القومي بحضور السكرتير الصحفي بمكتب رئيس الجمهورية اتينج ويك اتينج، وقال اتينج ان لويس انشق من جبهة جنوب السودان المتحدة وجاء الى جوبا تلبية الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت لكل حاملي السلاح للانضمام الى عملية السلام في البلاد.

هجوم على كابويتا

أكد مسؤول حكومي بمدينة كابويتا بولاية شرق الاستوائية في دولة جنوب السودان، إن ستة اشخاص لقوا مصرعهم من بينهم طفل، وأصيب (5) آخرون فى هجوم نفذه مسلحون من مجتمع بويا على كبويتا، وقال وزير الإعلام جوزيف كاباكا، إن مجموعة مسلحة من مجتمع بويا قامت باقتحام قسم للشرطة، بمنطقة كيماتونق بمقاطعة غرب كبويتا، وقامت بالاعتداء بالضرب على أفراد من الشرطة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح (5) آخرين. وأوضح أن المجموعة المسلحة قامت بإطلاق سراح شخص متهم بقتل شخص الشهر الماضي. وأبان كباكا أن السلطات مازالت تلاحق الجناة لتقديمهم للعدالة.

مقتل ضابط بالجيش

كشف وزير الاعلام بحكومة ليج بولاية الوحدة عن مقتل ضابط عسكري حكومي خلال اشتباك مسلح مع مدنيين بسبب مواشي، وقال نيون جوزيف ان المعركة وقعت على مشارف مدينة (لير).

وفاة وزير ولائي

توفي (سابرينو ماجوك ماجوك) وزير التعليم الولائي بحكومة ولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان في مستشفى (أيي دوانغ) بالعاصمة جوبا صباح امس بعد صراع مع مرض السرطان، الجدير بالذكر ان نائباً برلمانياً من اويل ايضاً توفي قبل ثلاثة ايام في نفس المستشفى.

رابطة جديدة

شكل ابناء (اضيضيانق) بولاية اعالي النيل رابطة اجتماعية ثقافية في ولاية الخرطوم تحت رعاية دكتور جون شول وتابيسا كور، وضم المكتب التنفيذي للرابطة كلاً من فليب شان اوانق ولوشانو جيمس أني ويوانس أموج أبار أطيل وألبينو فاميت بولوال وقريس جون كور، بجانب أموج نيبونق مييك وماثيو فاولو اوشام وويني وليم نيادواي وشارلس سايمون (شارون)، بالاضافة الى نياموم أوك وليم أبان أيونق وفوج ديجو دينق وسلبانا جون كور وأني فيتر اوكج وأدوك وليم فديت.

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