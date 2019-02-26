مساعداً للبشير ونائباً لرئيس الوطني هارون .. الوصول الي المركز عبر طريق الصادرات

مفجر النهضة بشمال كردفان، صاحب مقدرات وإمكانيات اعترف بها خصومه قبل مناصريه، كان لها دور كبير في تبوئه لمكانته القيادية في صفوف التنظيم، مولانا أحمد هارون يعتبر من العناصر البارزة في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، حيث تولى مسؤوليات كبيرة خلال عمله بالحكومة، إلى أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، ثقة الرئيس البشير الكبيرة فيه جعلت حظوظه كبيره بالمركز، خاصة بعد أن اجتمع الرئيس به الاسبوع الماضي، قبل حل الحكومة .

تقرير: أيمن المدو

نجاحات حقيقية

يقول القيادي بالمؤتمر الوطني د. إسماعيل الحاج موسى، إن الاجتماع الذي جمع هارون مع الرئيس قبيل التعديلات الأخيرة، الغرض منه مزيداً من التطمينات بأن هارون سيتولى حقيبة أخرى أعلى من سقف الوالي.. ويقول إسماعيل إن هارون قادر على سد الثغرة في أي منصب، وأضاف أنه مشهود له بالاستعانة بالخبرات والكفاءات، الأمر الذي مكنه من تحقيق نجاحات حقيقية في شمال كردفان، من خلال حملات نفير النهضة، وقال موسى لـ(آخر لحظة) إن لهارون معزة خاصة عند الرئيس البشير، تجلت في عمليات المدح التي كان يكيلها له في كل زيارة يقوم بها إلى شمال كردفان .

شخصية قيادية

بينما قال الوزير الأسبق د. أمين بشير فلين إلى أنه توقع تولي هارون منصب في القصر، لجهة أنه يعبِّر عن مؤسسة الرئاسة في تجديد الدماء الشابة للمواقع الحساسة، مايمكنه ان يكون قريباً من الشباب ويتفهم قضاياهم، وأضاف فلين في حديثه لـ(آخرلحظة) أن هارون حقق نجاحات في كل المواقع التي تبوأها من خلال موقعه كوالي، لولايتي شمال وجنوب كردفان، وقال إنه يمتاز بشخصية قيادية قوية، واختتم (هارون الشخص المناسب في المكان المناسب) .

ويصفه عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي بأنه رجل ذكي وصاحب قدرات عالية، بجانب قبوله تحدي الصعاب، وأنه لا ينكسر أبداً مهما يحدث له من مصاعب، وقال عبد العاطي: كنت مشرفاً عليه في رسالته للماجستير (الصراع في جبال النوبة) وحينما أصحح له أخطاءه كان يقبل ذلك بابتسامة، وكان لا يستحي من التصحيح والتصويب، وأضاف أن هذه هي شيمة القيادات .

علاقته بالرئيس

وتربط هارون علاقة متميزة بالرئيس البشير، وفي مارس من العام 2018م، قال البشير إن هارون باقٍ في كردفان حتى الممات، وفي أكتوبر من العام 2018م امتدح البشير أدوار هارون، وقال إنه من حمى كادوقلي من الاحتلال، ومن أن تكون عاصمة للتمرد، وزاد الرئيس مازحاً بقوله: (هذا غير المواقف الكثيرة الأخرى التي جعلتنا “زملاء” سوياً في محكمة الجنايات الدولية)، وأبان خلافه مع قائد الدعم السريع قال البشير (الإثنين ناسي، والاثنين رجالي، والاثنين ما بقبل أفرط في أي واحد فيهم).

ومعلوم أن علاقة البشير بهارون ليست معرفة عابرة وإنما منذ سنوات طويلة.

من أقواله

ومن أكثر الأحاديث المتداولة عن هارون أبان اتهامه في قضية دارفور قوله: لم أهاب الموت فى يوم من الأيام، وكنت ضمن طائرة عدارئيل التى استشهد فيها إبراهيم شمس الدين، وكنت ضمن الـ13 الناجين، وأعتبر نفسي كمن يعيش الوقت الإضافي .

هارون لديه اهتمامات رياضية تجلت من خلال توليه منصب رئيس لجنة الوفاق الرياضي، بعد قرار تجميد نشاط كرة القدم السودانية، بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسببت رعايته كحاكم لولاية شمال كُرْدُفان، في صعود نجم فريق الهلال الأبيض، خلال أقل من 3 سنوات .

سيرة ومسيرة

أطلق هارون صرخته الأولى في العام 1964 في قرية أبو كرشولا بجنوب كردفان، لأب فقيه، وبعد مولده انتقلت أسرته للعيش فى شمال كردفان، حيث نشأ وترعرع في حي ود الياس بمدينة الأبيض، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية، ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية، حيث برز أثناء الدراسة بشخصيته القوية كواحد من القيادات الطلابية، الأمر الذي أهله لتولي رئاسة داخلية ود ضيف الله، التي كان يقطن فيها، وفي أثناء دراسته الثانوية أنضم لتنظيم الاتجاه الإسلامي واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه للدراسة بمصر، حيث درس في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وفي هذه الفترة برز أحمد هارون ككادر خطابي مفوَّه وقائد طلابي، حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين بالقاهرة في العام 1988م.

محطات في حياته

وفور تخرجه في العام 1987 جلس لامتحان المعادلة، وحينما اجتازها عمل أحمد هارون لفترة وجيزة في أحد مكاتب المحاماة، ثم ألتحق بالعمل في الهيئة القضائية، وتم تعيينه قاضياً في العام 1990م بمدينة الأبيض، ثم تولى رئاسة لجنة السلام والتنمية في ولاية جنوب كردفان عام 1995، ثم عين وزيراً للشئون الاجتماعية، ومنها انتقل إلى الخرطوم حيث تولي في العام 1998 منصب المنسق العام للشرطة الشعبية، ثم وزيراً للدولة بوزارة الداخلية، ومنها مضى وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في سبتمبرمن العام 2005، ثم عُين في العام 2003 وزير دولة في وزارة الداخلية، وحينما اندلعت حرب دارفور أوكلت إليه المسؤولية الأمنية عن ملف الاقليم، وفي مايو من العام 2009، تمَّ تعيينه والياً على ولاية جنوب كردفان، قبل أن يُنتخب والياً عليها من جديد في 2011، مما أدى إلى تمرد منافسه من الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو، بسبب التشكيك في نتائج تلك الانتخابات، لتنتقل الولاية إلى دائرة الحرب والصراع الدموي، قبل أن يتم إعفاؤه في 2013، وتم تعيينه في يوليو من العام 2015 والياً لولاية شمال كردفان.

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