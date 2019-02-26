ابادة سلع وبضائع غير صالحة للاستخدام الآدمي

المدارية / الخرطوم

أبادت هيئة الجمارك، إدارة جمارك مطار الخرطوم أمس، بمردم (أبو وليدات) شمال أم درمان، كميات كبيرة من البضائع والسلع المنتهية الصلاحية، غير المطابقة للمواصفات والمقاييس نحو (17) طناً، وتقدر قيمتها بـ(12.800) مليون جنيه، بحضور الجهات القانونية كافة وذات الصلة وبموجب اكتمال كافة الإجراءات.

وأعلن العقيد شرطة حافظ التجاني، نائب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن عملية الإبادة تأتي في إطار الأعمال الراتبة لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحفاظ على المجتمع من مهددات البضائع المخالفة. كاشفاً في تصريح حسب صحيفة الأخبار أن الإبادة عبارة عن كريمات أدوية وعقاقير طبية غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالإضافة لخمور وسجائر وملابس مستعملة ومأكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكداً أن هيئة الجمارك عبر إدارة جمارك مطار الخرطوم ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لحماية الاقتصاد والحفاظ على المجتمع من كافة المهددات.