الشرطة تعلن وقوفها خلف الرئيس

الخرطوم : مي علي آدم

أكد الفريق أول شرطة، الطيب بابكر علي، مديرعام قوات الشرطة اهتمام الدولة وتفاعلها بقضايا الشرطة والعمل على تطويرها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتيسير سبل الحياة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مبيناً قوات الشرطة سوف تصطف حول الشرعية والوقوف مع الحكومة حتى يتم تداول سلمي للسُلطة، وقال الفريق لدى مخاطبته حفل تخريج دورة الزمالة (16) والدفعة (1) من دارسي درجة الماجستير في العدالة الجنائية والاجتماعية، بأكاديمية الشرطة العليا بجامعة الرباط الوطني، والذي شهده المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى لقوات الشرطة، بدار الشرطة ببري أمس قال البلاد تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها السياسي . موضحا بأن الشرطة بكافة تشكيلاتها ستقف في الصف الأول من أجل حماية الوطن والمواطن، والقيام بمسؤولياتها الدستورية والأمنية لتحقيق تطلعات الأمة للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس . موضحا أن زمالة أكاديمية الشرطة العليا من أهم الدورات التدريبية والأكاديمية والتأهيلية لضباط الشرطة في مسيرتهم المهنية والعملية والتي تهدف إلى تأهيل قيادات أكاديمياً ومهنياً وتمكنهم من أداء واجباتهم باستخدام كافة الوسائل العملية والمنهجية لتخريج قيادات فاعلة ومؤثرة في المجتمع ينال من خلالها الضابط التأهيل العلمي والمعرفي لتطبيقها على أرض الواقع من خلال ما اكتسبوه من خبرات ودراسات وبحوث لتطوير العمل الشرطي والجنائي.

في ذات الصعيد أكد اللواء شرطة حقوقي، عامر عبد الرحمن عثمان، عميد أكاديمية الشرطة العليا، بأن الأكاديمية هي إحدى كليات جامعة الرباط الوطني، والتي تأسست في عام 1994م بهدف تأهيل ضباط الشرطة وقادة الخدمة المدنية مهنياً وفنياً وأكاديمياً والعمل على تطوير قدراتهم لتنمية المهارات وصقل التجارب، من أجل مواجهة التحديات والمشكلات الراهنة، بالإضافة إلى إعداد قادة للدفع بهم إلى أروقة الأجهزة العدلية والأمنية والسياسية، وذلك في إطار التخطيط الإستراتيجي لنهضة الدولة، مشيراً إلى أن الدفعة المتخرجة والتي تضم عدداً من ضباط الشرطة برتب العقيد، وضباط من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعدداً من القضاء ومستشارين من ديوان النائب العام ووكلاء نيابات ومحامين حيث بلغ عدد (224) دارساً نالوا درجة الزمالة والماجستير في العدالة الجنائية والاجتماعية، من جانبه كشف العقيد شرطة سيف الدين عبد الخالق، ممثلة الدارسين أن الدورة استهدفت عدداً من ضباط الشرطة من مختلف الإدارات الشرطية بالإضافة إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني والسلطة القضائية، وعدد من الجهات ذات الصلة تلقوا خلالها عدداً من المحاضرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب بالإضافة للتهريب (بشقيه) السلعي والبشري والعلوم الاجتماعية والأمنية والدينية قدم عدد من الوزراء وقادة العمل الأمني والإستراتيجي والإعلامي لرفع قدرات الدارسين في المجالات المهنية والأمنية والاستفادة من البحوث العلمية والتي قام بإعدادها الدارسين في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الدفعة المتخرجة ستعمل من أجل تطبيق العدالة والقانون.

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