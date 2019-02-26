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(ظن) *

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مصدر الخبر / التحرير 0 تبليغ

أتأبّط أغنية زرقاء 
هناك إلى أطراف نعاسي …. ثم أنامْ 
وأرى في أقصى حلمي :
أنا نجلس هذي الجلسةً 
حولي أنتم تستمعون لهذا الحلمِ 
وبعضُ رفاق ِ
الحبِّ، الحربِ، الحبرِ،الساسةِ 
والشعراءْ 
ونساء يهمسن العطر كما الأزهارْ
يقرعن دفوف الضوء كما الأقمار ْ
أقول 
_ هنالك في ثرثرة الحلم وليس الآن_
: اني كنتُ أطلّ إلى صحوي من بين الأحلام
فأرى سبع سنابل لا يأكلهنّ سوى السلطان 
وبلادي تجهد كي تلج الدنيا من سمّ الأحلام 
فسرت الصحو بـ ( لا تؤذوا ثوب الضوء بحبر الظن)
……………….. * * *القصيدة. قديمة ذكرنيها الفيس فوجدتها ملائمة لما نحياه هذه الأيام …….

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