التعديل الوزاري .. هل يعالج الأزمة الاقتصادية؟

تقرير: أحمد قسم السيد

قلل خبراء اقتصاديون من أن تؤدي التعديلات الوزارية المرتقبة، إلى تحسين الوضع الاقتصادي الحالي، الذي يحتاج للخبرة والكفاءة العالية وتضافر الجهود، وقد يتفاجأ الجميع بالتشكيلات الوزارية الجديدة ، خاصة بعد تعيين محمد طاهر إيلا رئيساً لمجلس الوزراء، المنصب الذي له علاقة مباشرة بقضايا وهموم معاش الناس.

التغييرات مقبولة

يقول البرلماني المستقل أبو القاسم برطم إن الإصلاحات يمكن أن تؤتي أكلها إذا كانت صادقة وجادة، وتابع أن التغييرات الحالية مقبولة بصورة أو بأخرى، وطالب أن تكون الحكومة قومية محايدة ولديها رؤية خارجية واضحة ومحددة بهدف إزالة الاحتقان السياسي الذي تعاني منه البلاد، فضلاً عن رفع الحصانة عن كل أعضاء الوطني، باعتبار أن الفساد حزبى، والتعامل معه مثله مثل أي حزب آخر في الساحة السياسية، حتى تكون هناك عدالة في العمل والتوظيف، وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية بعد التغييرات الوزارية وإعلان حالة الطوارئ، ودعا في حديثه لـ(آخر لحظة) الحكومة إلى الجدية في عملية الإصلاح، وقال إذا تخلى الرئيس عن حزب المؤتمر الوطني لا يتعارض مع الدستور، وأشار إلى أن الرئيس مرشح في 2020 ومعه عدة جهات بخلاف حزبه.

إعادة تدوير

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي عصام بوب لا أتوقع حدوث أي تغيير في الوزراء وإنما إعادة تدوير وترتيبات للمنزل من الداخل، وتابع هم من نفس الذين مضت عليهم (30) عاماً بالسلطة، وزاد ليست لديهم أفكار جديدة ولا يمكن أن يلبوا طموحات وتطلعات جماهير الشعب السوداني، وأضاف لذلك لا أتوقع تغييرات كثيرة في الجانب الاقتصادي وستظل الأزمة قائمة (بزواياها الأربع)، وبرر ذلك بأن معظم التشيكلات التي تمت من داخل مطبخ المؤتمر الوطني وهي نفس الوجوه والشبه، ولم يأتِ جديد، وقطع الخبير بأن أثر التغييرات سيكون محدوداً للغاية، ربما كان أفضل ما قاله أحد نواب البرلمان في وقت سابق عندما طالبه بإلغاء ميزانية 2019 وعمل ميزانية طوارئ، لتخفيف العبء المعيشي على الشعب السوداني الذي ظل يتطلع للتغيير الحقيقي لمعالجة الأزمات والنكبات التي تمر بها البلاد.

محاربة الفساد

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحدث التغييرات الوزارية تحولاً كبيراً في الواقع الاقتصادي، وأضاف الناير لـ(آخر لحظة) إذا قام الرئيس بتعيين كفاءات عالية في الوزرات ذات الشأن الاقتصادي، كما جاء في خطابه للأمة السودانية، بجانب القضاء على الفساد ومعالجة الظواهر السالبة الدخيلة على الشعب السوداني مثل ندرة السلع ووجود سعرين للنقد الأجنبي.

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