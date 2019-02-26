حكومة الكفاءات .. البعد عن المحاصصات

تقرير: سهام منصور

طالب عدد من الخبراء بالبعد عن المحاصصات والتحيز إلى المناطقية والقبلية، ما يقود إلى تحسن الوضع الاقتصادي، وأشاروا إلى وجود كفاءات سودانية لا يستهان بها.

وكشف رئيس مركز دراسات المستقبل الطيّب حسن بدوي عن اتجاه المركز لعمل دراسات شاملة وتحليل واسع لخطاب رئيس الجمهورية، ليتم استخراج العديد من الموضوعات المفصلة منه للدفع بها لصناع القرار للاستفادة منها في أداء مهامهم، وقطع الطيّب في تصريح لـ(آخر لحظة) بأن الكفاءة ليس المعني بها أساتذة الجامعات فقط والاجتماع وحتى السياسة، ويتطلب مزيداً من التطور، وذلك بإدخال المعارف الجديدة لزيادة الكفاءة بالطريقة المفيدة وإدماجهم داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى وجود العديد من الخبرات التراكمية في القطاع الخاص المستفاد منها من خلال عضوياتهم باللجان الفنية.

حط اسود

وأضاف بدوي أن عنصر النجاح لا يعتمد على الكفاءة فقط، وإنما يتطلب وجود عدد من المطلوبات الأخرى، مضيفاً أن قانون الطوارئ يمكن أن يكون أحد المطلوبات التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من المعالجات التي تعمل على تشجيع المستثمرين بإزالة التقاطعات بين المركز والولايات، بالإضافة إلى أهميته في حفظ الأمن والحد من عمليات تهريب السلع الاستهلاكية والذهب وغيره، بالإضافة إلى حفظ البلاد من مخاطر انتشار المخدرات التي تهدم عقول الشباب الذين يستفاد من قدراتهم في بناء الدولة وتطوير الموارد وخلق مجتمع سليم ومعافى ليساهم في عمليات الإنتاج والإنتاجية، وقال كل هذا ينصب في مصلحة الاقتصاد وتنمية البلد، وقال الطيّب إن السياسة أصبحت تدار بمعيارين، بالحاضنات الفكرية من خلال مراكز الدراسات والبحوث، وبعمليات الاستشراف في كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

تقديم حلول

وأشار بدوي إلى أهمية مواكبة المتغيرات الخارجية من خلال قيام المراكز بدورها الفعلي في متابعة عمليات التقدم والتطور الخارجي حتى لا تصاب الدولة بضعف في الإنتاج، وقال نحن في مركز دراسات المستقبل مدركين لدورنا في هذه العملية ككل، معلناً عن خطة المركز لتنسيق كامل بين مراكز الدراسات لرفع ثقتها في نفسها حتى تؤدي دورها في تقديم السند والعون لصناع القرار، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المركز بقيادة علي كرتي، ركز بشكل مباشر على تقديم الحلول والدراسات.

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