مواطنو “النهود وأبوزبد” يشتكون من عدم خفض تذاكر السفر رغم افتتاح طريق بارا

المدارية / نقلا عن الاخبار

انتقد مواطنون بمحليات النهود وأبوزبد بولاية غرب كردفان، عدم تخفيض قيمة تذاكر الباصات السفرية المتجهة إلى العاصمة الخرطوم على الرغم من افتتاح طريق الصادرات “بارا – أم درمان” قلص المسافة لأكثر من 300 كيلو متر، وقال مواطنون أن قيمة التذكرة من مدينة “أبوزبد – الخرطوم” ما تزال بمبلغ 450 جنيهاً، في حين كان يفترض أن تخفض إلى حدود 250 جنيهاً، كأعلى سقف، من واقع الطريق الجديد الذي قلص المسافة بشكل كبير، وقالوا إن الباصات المتجهة من الأبيض إلى أم درمان خفضت قيمة التذاكر بنسبة معقولة.

وناشد أهالي أبوزبد والمناطق التابعة لها حسب صحيفة الأخبار، السلطات بالمحلية بالتدخل العاجل وإلزام شركات النقل وأصحاب الباصات السفرية، بتخفيض قيمة التذكرة أسوة بما حدث مع سكان الأبيض، وكحق مشروع لهم بعد أن افتتح طريق الصادرات.