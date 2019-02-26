توجيه الاتهام لشبكة تهرب البشر عبر الحدود يقودها أجنبي

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي خالد رمضان، أمس اتهاماً رسمياً تحت المواد (٧/٨/٩) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مقرونة بالمادة (٢١) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي، وذلك في مواجهة (3) متهمين من بينهم أجنبي، قالت المحكمة بأنهم شرعوا في تهريب عدد (١٩) شخصاً إلى دولة ليبيا، ورد ممثل الدفاع عن المتهمين حول التهمة التي نسبت اليهم بأنهم غير مذنبين ولديهم بينة تؤكد قضية الاتهام،.

وحددت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة جلسة منتصف شهر مارس لسماع إفادات شهود الدفاع الدعوي والتي تتلخص في أن معلومة كانت وصلت للسلطات الأمنية عن نشاط شبكة تتاجر بالبشر، وأن المتهم الأول وهو أجنبي الجنسية يقوم باستلام الضحايا من المتهم الثاني بعد ترحيلهم من أم درمان إلى الولاية الشمالية، إلى منطقة المنجم ويتم وضعهم داخل أنفاق بعيد عن أعين الأجهزة الأمنية ومن ثم يتم تسليمهم للمتهم الأول، وأن المتهم الثالث يلعب دور السمسار في هذه العملية، حيث يقوم باستقطاب الضحايا داخل مكتبه بسوق ليبيا بأم درمان، ومن ثم يتم تسفيرهم إلى دولة ليبيا، وبعد الرصد والمتابعة القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين أثناء محاولتهم تهريب الضحايا، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بدائرة الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)