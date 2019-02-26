“مؤتمر المائدة المستديرة” يخصص أكثر من بليون دولار للقطاعات المتأثرة بالمناخ

خلص مؤتمر المائدة المستديرة الذي بدأت أعماله بالعاصمة النيجرية نيامي، يوم الثلاثاء، إلى تخصيص أكثر من بليون دولار لاستثمارها في القطاعات المتأثرة أكثر بالتغييرات المناخية والتي سيتم تمويلها على مستوى 18 دولة من دول الساحل.

وترأس وفد السودان في أعمال مؤتمر المائدة المستديرة نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر. وتناولت الأوراق المقدمة في المائدة المستديرة التغيير المناخي وأثره على البيئة والإنسان.

وقال سفير السودان بالنيجر جعفر محمد آدم، إن مشاركة السودان في القمة كانت لافتة كونه رابطاً بين جميع أنحاء القارة، وهو يناقش الهم العالمي للتغير المناخي وتأثيراته على الحياة في جميع البلدان المشاركة في القمة.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى أن السيطرة على التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها يهم هذه البلدان الـ18 المشاركة.

من ناحيته، وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة نور الدين أحمد عبدالله، المؤتمر، بأنه في غاية من الأهمية وخلص للاستثمار في ستة مشاريع أساسية في القطاعات المتأثرة أكثر بالتغيرات المناخية والتي سيتم تمويلها على مستوى الـ18 دولة من دول الساحل بمبلغ يفوق البليون دولار، وسيتم التداول غداً حول هذه المشاريع وتوزيع الموارد التي تسهم بها العديد من هذه الدول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)