مناوي يستولي على دعومات مالية مقدمة من حفتر للحركة بليبيا

تجددت الخلافات وسط حركة مناوى بعد ظهور مجموعة من مقاتلية بليبيا تطالب رئيسها بالايفاء باستحقاقاتهم المالية المتعلقة بمشاركتهم فى المعارك الأخيرة مع تحالف خليفة حفتر.
وقال صديق مصطفى القيادى المنشق عن حركة مناوى بحسب (smc) إن مجموعة من القيادات والمقاتلين بالحركة أمهلت مناوي فترة إسبوعين لدفع مستحقاتهم المالية، مشيرا الى ان مناوى تمادى فى الاستحواذ على اموال منسوبيه التى يتقاضاها مقابل ارتزاقهم بليبيا.
وأضاف مصطفى ان خليفة حفتر سلم مناوى دعم مالى ولوجستى كبير خلال الفترة الاخيرة إلا أن مناوى تصرف فى الدعم المالى لصالحه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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