بالصور..بعد اعتذاره عن تولي منصب والي كسلا..أبناء الفريق محمد قرينات يتغزلون في والدهم: (‏فخرنا بك ما بعده فخر يا عزنا وتاج رأسنا)

عبر أبناء الفريق احمد محمد قرينات, عن فخرهم الكبير بأبيهم وذلك بعد اعتذاره عن تولي منصب والي ولاية كسلا بعد يوم من تعينه حلفاً للوالي السابق آدم جماع .

وبحسب المتابعات لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي فقد تناقل عدد من الرواد تغريدة لمنذر أحمد نجل الفريق قرينات كتب فيها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر (وفخري بك ما بعده فخر .. الحمد لله .. اعتذار الوالد الفريق أحمد قرينات عن تولي منصب والي ولاية كسلا.. دمت) .

وبعد لحظات اتبعه شقيقه معاذ وكتب تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها متغزلاً في والده: (فخرنا … وعزنا .. وتاج راسنا ..‏اعتذار الوالد الفريق م احمد محمد قرينات عن تولي منصب والي ولاية كسلا) .

ويشير موقع النيلين إلى أنه تم تعيين الفريق محمد منتي عنجر والياً لولاية كسلا بدلاً عن قرينات الذي قدم اعتذاره .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)