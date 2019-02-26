بالفيديو.. تعرف على قصة “السوداني” الذي سحب بطل كاراتيه “فلبيني” من يده بالقوة وأدخله الإسلام وحسُن إسلامه

روى شيخ سعودي خلال جلسة مع نفر من الناس قصة المواطن السوداني الذي تسبب في دخول مواطن فلبيني الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

فقد سرد الشيخ السعودي القصة للمرة الثانية بعد أن حكاها من قبل وقال: (رجل سوداني مقيم بالمملكة يداوم على الصلوات فمجرد سماعه للأذان يغلق المحل ويتوجه للمسجد).

وتابع حديثه بعد أن أشاد بأخلاق السودانيين الذين يختلفون عن الكثير من مواطني البلدان الأخرى: (السوداني صاحب القصة رجل ما شاء عليه طول وعرض وصاحب خلق، ولكن يقال لك اتقي شر الحليم إذا غضب، وجاره مواطن فلبيني، غير مسلم وفي إحدى المرات استهزأ به الفلبيني لأن وقت الصلاة قد حان والسوداني لم يغلق المحل).

وواصل سرده قائلاً (فغضب السوداني, وتعصب وأخذ الفلبيني من يده وأدخله معه المسجد وأمره أن يفعل مثل ما يفعل دون كلمة، ففعل الفلبيني ما أمره به السوداني وأخذ يصلي ولا يدري ماذا يفعل).

وأضاف(بعد نهاية الصلاة توجه السوداني لإمام المسجد وأخبره بأن الفلبيني يريد أن يدخل في الإسلام، فأخذ الشيخ يلقن في الفلبيني الشهادة وبعد ذلك فرح الناس بدخوله الدين الإسلامي وأعطوه ريالات فوقع الإسلام في قلب الفلبيني حقيقة حينما قال أنا عمري كفيلي لم يبتسم في وجهي ولم يزيدني ريال، وهؤلاء الناس مجرد ما دخلت في دينهم أجد كل هذه الحفاوة أكيد هذا هو الدين الصحيح).

وكشف الشيخ السعودي في ختام حديثه الذي بحسب موقع النيلين عن مفاجأة وهي أن الفلبيني يملك حزام أسود في رياضة الكاراتيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)