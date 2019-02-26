ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، النصب التذكاري في مقبرة سيول الوطنية في مستهل زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.

وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم، بعدها توجه الشيخ محمد بن زايد إلى النصب التذكاري ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.

ودوّن ولي عهد أبوظبي في كتاب الزوار كلمة قال فيها : "إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، هو أقل ما يمكن تقديمه إليهم؛ وهذا المعلم الوطني البارز يخلد سيرا تركت بصمات مؤثرة في تاريخ كوريا وتطور شعبها ".

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وكان الشيخ محمد بن زايد وصل في وقت سابق، يوم الثلاثاء، إلى سيول في زيارة رسمية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات "وام".

ويعقد الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الكوري لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.