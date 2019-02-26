ماي: سنجري تصويتًا ثانيا علي اتفاقية "البريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن إجراء تصويت ثاني حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
وقالت ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء "اتفاق الانسحاب سيُطرح للتصويت مرة ثانية يوم 12 مارس المقبل".
وقالت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع قبيل مغادرتها لحضور القمة العربية — الأوروبية: "لن نجري تصويتا كاملا في البرلمان هذا الاسبوع لكننا سنضمن حدوث ذلك بحلول 12 مارس." وفقا لوكالة "رويترز"
ورفض البرلمانيون البريطانيون في يناير الماضي بأغلبية كبيرة اتفاقية بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي في شكلها الحالي. وطالب النواب تغييرات في النص المتعلق بالاتفاقات الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
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