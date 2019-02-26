مُذيعة سودانية تُشارك في ملتقى دولي للتطوع الإعلامي

تُنظم جمعية البحرين للعمل التطوعي وبشراكة مع مجلس الشباب العربي والأفريقي ومؤسسة الأيام للنشر ملتقى البحرين الدولي الثالث للتطوع الإعلامي خلال الفترة من 12-13 أبريل المقبل بمركز الأيام الإعلامي .

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل في إطار النهوض بالعمل التطوعي وإنعكاساته الإيجابية في البلاد .

وقالت أمين السر العام بجمعية البحرين ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى، فاتن بوعيدة: ” إن مؤتمر هذا العام يتميز بدور الإعلام والعلاقات العامة إضافة إلى الإعلام الدبلوماسي والإعلام البيني وهذا يعتبر نقلة نوعية كبيرة .

وأشارت فاتن بو عيدة إلى أن الملتقى سيشهد الندوة الحوارية ( شركاء النجاح ) والتي تشارك في تقديمها المذيعة ومعدة البرامج بإذاعة راديو الرابعة بالسودان لينا زين العابدين .

من جهة أخري قال رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي عبد العزيز السندي: ” إن هذا الملتقى يأتي في إطار أهداف الجمعية بنشر ثقافة العمل التطوعي لدي الشعوب بشكل عام، كما يهدف إلى خلق فريق متميز من الشباب في مجالات العمل التطوعي بمجالاته المختلفة .

وفي السياق أكد الأمين العام لمجلس الشباب العربي والأفريقي الأستاذ حذيفة المعتصم دعم المجلس لمثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى دمج الشباب في العمل التطوعي وخاصة المجال الإعلامي وقنوات التواصل الإجتماعي المختلفة من فيس بوك و واتساب بالإضافة إلى التويتر واليوتيوب خاصة في ظل توفرها بشكل كبير كما أنها معززة للدور الإعلامي .