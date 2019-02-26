وقفتين احتججيتين للاطباء في مستشفى طه بعشر ومستشفي عاديات

نفذ الاطباء في مستشفى طه بعشر، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى استجابة لدعوة تجمع المهنيين "جسم غير حكومي" وحلفائه من القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير بتنفيذ وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء .

واكد شاهد عيان ان وقفة الاطباء تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المظاهرين السلميين، هذا ورفع الاطباء لافتات تدين عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين .

كما نفذ العاملون في شركة عاديات بالخرطوم ، وقفة إحتجاجية امام مباني الشركة تضامنا مع الشعب السوداني ورفضا عن قتل المتظاهرين.

وفي وقت سابق من ليلة الاثنين دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استمرار التظاهرات في البلاد حتى تنحي الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية ..

يأتي هذا ردا على قرارات اصدرها البشير مساء امس وأعلن فيه حزمة قرارات خاصة بالأزمة الداخلية، ومنها فرض حالة الطوارئ .