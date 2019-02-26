مجلس الوزراء يوجه بالاستمرار في استيراد الدقيق

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر إيلا بالاستمرار في استيراد الدقيق لضمان توفير الخبز للمواطنين. كما وجه وزارة المالية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح.
وشدد خلال لقائه بمكتبه اليوم وزير المالية المكلف مصطفى حولي بضرورة إحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي لإدارة الاقتصاد الكلي بصورة تؤدي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وقال حولي أن اللقاء تطرق إلى أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال التحصيل الالكتروني وذلك لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
واعلن حولي عن فتح وزارته خلال الأيام المقبلة المجال لاستيراد الدقيق وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وقال حولي إن اللقاء تناول أيضا الإجراءات الخاصة بضمان انسياب الوقود، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلي من النفط.
وأوضح حولي أنه أطلع رئيس الوزراء على أداء موازنة الدولة للعام 2019م في محاورها المختلفة، مبيناً أن الأداء العام للموازنة يسير بصورة جيدة. وأشار إلى إيفاء وزارة المالية بالالتزامات الحتمية والاستراتيجية كافة في جانب الأجور والتسيير. وأضاف أنه أطلع رئيس الوزراء على الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضبط وإدارة وتوجيه الدعم، مؤكدا استمرار سياسة الدعم وإدارتها بصورة توقف هدر الموارد
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