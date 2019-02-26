الحلنقي: كنت أميل لـ(اللعب الخشن).. تفاصيل

كشف شاعر الحب والرومانسية إسحق الحلنقي عن هواياته المتعددة، ومن بينها هواية ممارسة لعبة كرة القدم في فترة صباه

وقال الحلنقي:” كنت العب داخل الميدان كقلب دفاع، وكان لعبي خشنا جدا، حتى ان جميع المهاجمين كانوا يخافون الاقتراب مني “.

ويواصل ضاحكاً:” البشوفني زمان وأنا بدي شلوت في الكورة مايشوفني هسي وأنا بكتب قصيدة حب وغزل”.

ويواصل الحلنقي أن من هواياته المحببة الاطلاع والكتابة، مبيناً أنه يكتب زاوية صحفية ثابتة تحت عنوان (عسل شرقاوي)، تلك الزاوية التي يناقش من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية والفنية وتحظى كذلك بمتابعة كبيرة من شريحة القراء.

Advertisements

ويضيف الحلنقي أن (الجمال) يعني له الكثير، وهو العنصر الاساسي المحفز لغريزته الابداعية، مؤكدا ان النظرة الخاصة للشاعر من زاوية الجمال هي الباب الذى تدخل منه القوافي بسلاسة ونعومة، مضيفا ان معظم قصائده التي كتبها تدور حول هذه النقطة.

ودافع الحلنقي أيضاً عن عدد من الأغنيات التي قام بمنحها لبعض الفنانين الشباب، وفي مقدمة تلك الأغنيات (المشكلة) التي منحها لجمال فرفور قبل سنوات.

مؤكداً أن الكثيرين ظلموا تلك الأغنيات وحكموا عليها بقسوة بالرغم من أنها جات في قالب خفيف ومفعم بالأحاسيس والتمسك بالحبيب.

كما دافع أيضاً عن أغنيته (ماتعاين لي) والتي منحها لندى القلعة، مؤكداً أنه تفاجأ بالهجوم الشديد عليها، مبديا عن دهشته الشديدة من ذلك الامر بالرغم من ان الاغنية حققت نجاحا كبيرا وسط جمهور الفنانة.