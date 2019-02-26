وذكر قريش في تصريحات بأن مباراة الزعيم والنجم الساحلي تعتبر نهائي مبكر بكل المقاييس في البطولة .
وأشار إلى انهم يعرفون قدرات وعزيمة نجوم المارد الأحمر في الحصول على الفوز في هذه المباراة، ولا يتوقعون شيء غير القتال أمام اللتوال .
وأعترف قريش الذي كان سبباً في مشاركة المريخ في البطولة العربية بصعوبة المهمة، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن فرسان الأحمر يستطيعون صناعة الحدث في مثل هكذا مواقف كما هو معروف عن المريخ .
وتمنى بأن يعود الفريق من تونس بنتيجة نموذجية تعينه على الترقي إلى نهائي البطولة .
وأشار قريش إلى أن فريق المريخ خرج بفوائد عظيمة وإيجابية جداً من المشاركة في البطولة وربما من أهمها الترويج للمواهب السودانية بشكل مختلف، وإعادة نجوم الكرة السودانية للواجهة بطريقة مختلفة .
وتمنى أن تكون الفوائد أكبر مع خواتيم العرس، وأن يكون الفريق الأحمر موجود في مباراة الختام بملعب محمد بن هزاع بأمارة العين لأن الفرصة ماثلة أمام اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز تاريخي .وختم بقوله: ” المريخ كبير بتاريخه وبحاضره وبإذن الله يكون الأول عربياً وأفريقياً في المستقبل القريب” .
كانت هذه تفاصيل خبر قريش: ثقتنا كبيرة في فُرسان المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.