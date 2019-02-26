قريش: ثقتنا كبيرة في فُرسان المريخ

أبدى نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ محمد جعفر قريش ثقته الكبيرة في الفرقة الحمراء التي تخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال العرب للأندية بعد ساعات .

وذكر قريش في تصريحات بأن مباراة الزعيم والنجم الساحلي تعتبر نهائي مبكر بكل المقاييس في البطولة .

وأشار إلى انهم يعرفون قدرات وعزيمة نجوم المارد الأحمر في الحصول على الفوز في هذه المباراة، ولا يتوقعون شيء غير القتال أمام اللتوال .

وأعترف قريش الذي كان سبباً في مشاركة المريخ في البطولة العربية بصعوبة المهمة، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن فرسان الأحمر يستطيعون صناعة الحدث في مثل هكذا مواقف كما هو معروف عن المريخ .

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وتمنى بأن يعود الفريق من تونس بنتيجة نموذجية تعينه على الترقي إلى نهائي البطولة .

وأشار قريش إلى أن فريق المريخ خرج بفوائد عظيمة وإيجابية جداً من المشاركة في البطولة وربما من أهمها الترويج للمواهب السودانية بشكل مختلف، وإعادة نجوم الكرة السودانية للواجهة بطريقة مختلفة .

وتمنى أن تكون الفوائد أكبر مع خواتيم العرس، وأن يكون الفريق الأحمر موجود في مباراة الختام بملعب محمد بن هزاع بأمارة العين لأن الفرصة ماثلة أمام اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز تاريخي .

وختم بقوله: ” المريخ كبير بتاريخه وبحاضره وبإذن الله يكون الأول عربياً وأفريقياً في المستقبل القريب” .