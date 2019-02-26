السلطات السودانية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

رفع الحظر ورجوع شبكات التواصل الاجتماعي من دون استخدام الـ VPN ، ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء،يستطيع رود مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الدخول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام برامج كسر الحجب.

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها عن قرار فك الحجب المفروض على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" وكان سبباً في الحيلولة دون الولوج إليهما بطريقة مباشرة منذ ديسمبر العام 2018.

حيث ابدي البعض قلقه ازاء رفع الحظر عن التطبيق قائلين ان "رفع الحظر عن شبكات التواصل، الغرض منه تتبع IP وتحديد نقطة البرج المزود للخدمة ثم المداهمات واعتقال الناشطين والتفتيش.. لا تفارقوا VPN الا بعد إسقاط النظام".