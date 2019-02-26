مقتل وإصابة 11 شخصا بانفجار لغم من مخلفات داعش فى ريف دير الزور

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة استقروا على التعاقد مع بديل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم القلعة الكتالونية في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو ، إن برشلونة استقر على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بعد أن شاهده الفنيون في برشلونة 14 مرة مباشرة في الملعب.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن مهاجم شاب يكون بديلا لسواريز، وبات يوفيتش هو الاختيار المفضل لدى الفنيين في البارسا، بعد أن تأكدوا أنه يملك المتطلبات الأساسية التي يبحثون عنها.

ويحظى يوفيتش أيضا باهتمام كل من ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يتصدر يوفيتش، جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفًا بعد مرور 23 جولة.