وقفة احتجاجية لاطباء جبال النوبة ومستشفي الخرطوم التعليمي

نفذ الكوادر الطبية بجبال النوبة "الاراضي المحررة "تحت سيطرة الحركة الشعبية وقفة احتجاجية نهار اليوم الثلاثاء 26 فبريار 2019م . وأكد مصادر أن الوقف الاحتجاجية للكوادر الطبية بجبال النوبة هي في إطار دعم مطالب المحتجين بتنحي الرئيس عمر البشير . وعلي صعيد اخر نفذ اطباء وعاملون في مستشفى الخرطوم التعليمي لطب الاسنان بالخرطوم ، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى استجابة لتجمع المهنيين السودانيين وحلفائها من منظمات مجتمع مدني ومعارضة تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين،

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