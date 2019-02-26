والي نهر النيل يتعهد بحسم الفوضى والتلاعب بأمن الوطن

وتعهد المصباح لدي وصوله الي حاضرة الولاية الدامر ومخاطبته حشداً جماهيرياً امام الامانة العامة للحكومة، بحسم كل أنواع الفوضى والتلاعب بامن الوطن والولاية ومكتسبات وحقوق المواطن واضاف بان الجميع شركاء في خدمة ونهضة وتطور الولاية.
ودعا الجميع لنبذ الفرقة والشتات ووحدة الصف والكلمة والتوجه نحو الانتاج وشحذ الهمم للاستفادة من الامكانات والموارد التي تتميز بها الولاية كولاية ذات ثقل تعديني وزراعي وصناعي ومقدرتها للنهوض بالاقتصاد الوطني.وحيا المصباح مجهودات اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي الولاية الاسبق وماشهدته الولاية من حراك اقتصادي وتنموي كبير في عهده كما حيا مجهودات مجلس الولاية التشريعي بقيادة الاستاذ كمال إبراهيم عبدالرحمن مؤكدا تعاونه مع كافة الأجهزة والجهات بالولاية للنهوض بواقع الولاية في شتي المجالات.
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