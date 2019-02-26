الصين تشييد مباني "معهد كونفشيوس" بجامعة الخرطوم .. صور

تم يوم الثلاثاء، في مكتب مدير جامعة الخرطوم، توقيع إتفاقية لإنشاء وتشييد مباني معهد كونفشيوس على نفقة الحكومة الصينية حيث وقع مدير الجامعة البروفيسير أحمد محمد سليمان وسفير جمهورية الصين بالخرطوم على المذكرة. وسيبدأ المشروع عقب التوقيع ويستمر لمدة عامين، وقد خصصت إدارة الجامعة كل من إدارة القبول ودار الهيئة النقابية للعاملين ومباني كلية الدراسات التقنية والتنموية السابقة ووحدة الترجمة والتعريب لتشييد المعهد وملحقاته.

هذا وقد ناقش الإجتماع أوجه التعاون المختلفة بين جامعة الخرطوم وعدد من الجامعات الصينية.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع وكيل الجامعة الدكتور محمود على أحمد، أمين الشؤون العلمية بروفيسير سمير شاهين، بروفيسير أبوبكر عثمان مدير إدارة العلاقات الخارجية، دكتورة سلمي عمر السيد عميد كلية الآداب، دكتور محمد حسن رئيس قسم اللغة الصينية بالكلية وعثمان جلاس من معهد كونفشيوس، الدكتور الصادق ناصر المدير التنفيذي لمكتب المدير ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإضافة للوفد الصيني المرافق.