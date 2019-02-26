محكمة بريطانية تأمر بتسليم رجل أعمال فرنسي مشتبه به فى تمويل حملة ساركوزي

أصدرت قاضية بريطانية أمرا اليوم الثلاثاء بتسليم رجل أعمال فرنسى يشتبه في أنه نقل أموالا من معمر القذافى لتمويل حملة نيكولا ساركوزى لرئاسة فرنسا فى عام 2007.

وتطالب فرنسا بتسليم رجل الأعمال ألكسندر جورى بسبب سلسلة من المزاعم تشمل الفساد والتآمر للاستيلاء على أموال عامة وغسل الأموال. وتتصل القضية باتهامات للرئيس الفرنسى السابق بتلقى أموال من القذافى لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 وهو ما ينفيه ساركوزى.

وكتبت القاضية فانيسا بارايتسر فى حكمها الصادر عن محكمة قضاة وستمنستر فى لندن "لدى قناعة بأنه لا توجد أدلة أو أن الأدلة غير كافية على أن السلطات الفرنسية تلاعبت بالإجراءات أو استغلتها لاضطهاد السيد جورى أو التحامل عليه بشكل مجحف". وأضافت "لذلك أصدر أمرا بتسليم ألكسندر جورى إلى فرنسا".