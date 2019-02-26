مصطفى ثابت يسخر من إنسانية أردوغان الإنتقائية

قال الدكتور مصطفي ثابت محمد، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الفجر المصرية، في نفس الوقت الذي يتحالف أردوغان مع روحاني الذي يقتل العرب في اليمن وسوريا و العراق يومياً يقول أنه لن يقابل السيسي لأن هذا لا يتوافق مع انسانيته.
وأبدى ثابت تعجبه من المغيبين على موقع التدوين المصغر "توتير" قائلاً بأن الاعجب أن هناك من المغيبين من يقتنع بكلامه أردوغان يحركه فقط مصلحته وحلمة في الريادة.
في ذات الوقت لقى قول الرئيس التركي سخريته واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قوله.
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